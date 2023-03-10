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НовостиПолитика10 марта 2023 10:35

18 жителей Иркутской области получили награды по поручению Президента РФ Владимира Путина

Среди награжденных были представители сфер науки, культуры, искусства, здравоохранения
Елена СИНИЦА
18 жителей Иркутской области получили награды по поручению Президента РФ Владимира Путина

18 жителей Иркутской области получили награды по поручению Президента РФ Владимира Путина

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области вручили награды по поручению Президента РФ Владимира Путина. Как стало известно "КП-Иркутск", всего наград были удостоены 18 жителей региона.

-Например, были вручены два ордена Дружбы, семь медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, две медали Луки Крымского, нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», - говорят власти.

Среди награжденных были представители сфер науки, культуры, искусства, здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что полицейский из Иркутска вынес из горящего дома мужчину. Пожар произошел в жилом доме на Кожзаводской улице. Капитан полиции поднялся на второй этаж дома и вынес пострадавшего на улицу. Благодаря этому трагедии удалось избежать, рассказала официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк.