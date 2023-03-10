18 жителей Иркутской области получили награды по поручению Президента РФ Владимира Путина Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области вручили награды по поручению Президента РФ Владимира Путина. Как стало известно "КП-Иркутск", всего наград были удостоены 18 жителей региона.

-Например, были вручены два ордена Дружбы, семь медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, две медали Луки Крымского, нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», - говорят власти.

Среди награжденных были представители сфер науки, культуры, искусства, здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что полицейский из Иркутска вынес из горящего дома мужчину. Пожар произошел в жилом доме на Кожзаводской улице. Капитан полиции поднялся на второй этаж дома и вынес пострадавшего на улицу. Благодаря этому трагедии удалось избежать, рассказала официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк.