В Усольском районе открыли два новых ФАПа Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В поселке Набережный и в деревне Старая Ясачная Усольского района теперь будут принимать пациентов два фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

-Здесь ФАПы появились впервые. Здесь количество прикрепленного населения к ним не велико, но все-таки важно создать все условия для оказания помощи. - прокомментировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

До того, как пункты появились, жители этих населенных пунктов вынуждены были ездить в Тельму. Оба пункта оснащены в соответствии с современными стандартами. Здесь имеются процедурный кабинет, смотровая, место ожидания для пациентов, санузел, комнаты для персонала и хранения медикаментов.

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