11 и 12 марта водителей в Иркутской области будут проверять на трезвость Фото: Мария КАЮРОВА

В предстоящие выходные, 11 и 12 марта сотрудники Госавтоинспекции будут проводить водителей Иркутской области на трезвость. Об этом сообщает "Байкал24".

-В случае, если вы сядете за руль в нетрезвом виде, вам может грозить штраф и лаже лишение водительских прав. В том случае, если вы так попадаетесь инспекторам не в первый раз, то наказание будет куда серьезнее. Например, вас может ждать конфискация авто, - говорят в ведомстве.

Не стоит и отказываться от освидетельствования, за это на вас могут составить административный протокол. Тогда инспекторы ДПС принудительно вас доставят в стены медучреждения для сдачи необходимых анализов, напоминают в управлении ГИБДД по Иркутской области.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске 9 марта 2023 года вывезли 900 тонн снега. Особое внимание уделялось подходам к соцучреждениям.