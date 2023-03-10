В Иркутске 9 марта 2023 года вывезли 900 тонн снега Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

С дорог и мостов Иркутска за прошедшие сутки, 9 марта, вывезли 900 тонн снега. Об этом сообщает "Байкал24".

-Под пристальным контролем подходы к социальным учреждениям. При необходимости проводим грейдирование и уборку, в пониженных формах рельефа откачиваем талые воды, - рассказал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

В общем и целом, в течение четверга техника трудилась на улицах Розы Люксембург, Набережная Иркута, Баумана, Чайковского, Севастопольская, Карла Либкнехта, Трилиссера, Байкальская.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что совещание, посвященное весенним паводкам прошло в администрации Иркутска. Власти обсудили предпринимаемые меры по подготовке к этому природному явлению. Особое внимание уделяется тем местам, которые наиболее подвержены подтоплениям. Их каждый день проверяют сотрудники МКУ “Безопасный город”.