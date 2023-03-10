В Ангарске полицейские пресекли деятельность наркопритона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ангарске полицейские пресекли деятельность наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Полиция установила, что 36-летний ранее неоднократно судимый житель Ангарска регулярно предоставлял свою жилплощадь зависимым людям. Вместе они употребляли наркотики, - говорят в ведомстве.

Как итог, у мужчины в квартире изъяли различные предметы и приспособления для употребления наркотических средств.

По данному факту заведено уголовное дело. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 11 и 12 марта водителей в Иркутской области будут проверять на трезвость. В случае, если вы сядете за руль в нетрезвом виде, вам может грозить штраф и даже лишение водительских прав. Не стоит и отказываться от освидетельствования, за это на вас могут составить административный протокол.