Следком завел дело из-за столкновения судна и мужчины на коньках на озере Байкал Фото: Иван Макеев

В Иркутской области завели уголовное дело после проверки по факту происшествия на озере Байкал. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

-По данным следственных органов, 25 февраля 2023 года около 17.30 минут по местному времени на ледовой поверхности озера Байкал в районе поселка Листвянка Иркутской области произошло чрезвычайное происшествие. Там столкнулись судно особой конструкции «Славир 936Y» и 45-летний мужчина на коньках, - говорят в ведомстве.

В результате этого последнему был причинен тяжкий вред здоровью. Сейчас проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

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