Дом мещанина Александра Аглицкого капитально отремонтируют в Иркутске в декабре 2023 года

Дом мещанина Александра Аглицкого на улице Сухэ-Батора 16 отремонтируют в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дом мещанина Александра Аглицкого на улице Сухэ-Батора 16 отремонтируют в Иркутске. Строение признано не только архитектурным памятником, но и объектом культурного наследия. Сейчас идет поиск подрядчика. Фонд имущества Приангарья определит его по итогам конкурса, который проходит в онлайн-формате. Все желающие компании могут отправить заявку до 29 марта. О результатах все узнают 3 апреля. Об этом сообщил в РосТендер.

- С победителем заключат государственный контракт на 59,7 млн рублей, - рассказали сотрудники РосТендер. - На эти деньги ему предстоит к середине декабря капитально отремонтировать здание.

В начале XX века каменное двухэтажное здание построил торговец Александр Аглицкий. Дом был тогда торговым павильоном, где мещанин продавал мебель. Через несколько лет в строение разместилась частная женская гимназия. А уже через 30 лет в доме Аглицкого открыли коммунистическую сельхозшколу.

В прошлом году статус памятника истории и культуры получил жилой дом Аркадия Рассушина, известного иркутского врача. Здание находится на бульваре Гагарина 32. Его построили в 1910 году.