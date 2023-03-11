Новый интерактивный музей о Байкале открыли в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутске

Площадка представляет собой современную коммуникативную среду, где местные жители и туристы могут взаимодействовать с экспонатами. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Современный музей, посвященный истории Байкала, открыли в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутске. Площадка представляет собой современную коммуникативную среду, где местные жители и туристы могут взаимодействовать с экспонатами, которые находятся на 3D-полу, стенах, в интерактивном комоде и в 3D-кубах. Также можно присоединиться к экскурсии, которую проводит виртуальный помощник в виде нерпы. Кроме этого, в здании можно посмотреть кино на большом экране.

- В первую очередь, музей рассчитан именно на детей, - сообщила Марина Радзиевская, помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье. - Для нас было очень важно не просто сделать красивую картинку или говорящую нерпу, а выразить суть, непреложную истину: жизненную важность бережного отношения к природе в целом и к Байкалу в частности. Чтобы дети относились к тому, что имеют, осознанно и трепетно — только так можно сохранить. Сам музей по квадратуре небольшой. Он получился камерным, домашним. В дальнейшем будем его совершенствовать, так как технологии изменяются и информация дополняется.

Все желающие могут посетить музей только по предварительной записи. Стоит отметить, что детям вход бесплатный. Ответить на возникшие вопросы гостей смогут сотрудники отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

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