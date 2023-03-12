Укравшего кошелек вычислили по номерам его автомобиля в Шелехове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

80-летняя пенсионерка выронила кошелек в супермаркете, когда расплачивалась за покупки на кассе. Стоящий после нее пенсионер его подобрал, но о находке кассирам не сообщил, в полицию вещь не передал. А такое поведение законом рассматривается как кража чужого имущества. Об этом КП-Иркутск рассказали в отделе МВД России по Шелеховскому району.

Когда пожилая сибирячка обнаружила пропажу, она обратилась за помощью в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого по номеру автомобиля, на котором мужчина приехал за покупками, - рассказала врио начальника отделения дознания ОМВД России по Шелеховскому району Ольга Кузнецова.

К тому моменту деньги женщины подозреваемый уже потратил. И хотя позже он все вернул, отвечать в суде все же придется, так как по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Напоминим, накануне полицейские сообщали о том, как мужчина в медицинской маске ограбил компанию микрокредитования на севере региона.

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