Смертельное ДТП произошло в Ольхонском районе Иркутской области 12 марта. фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия в Ольхонском районе разбираются полицейские 12 марта. Смертельное ДТП произошло на трассе Баяндай-Еланцы-Хужир. Предварительно установлено, что водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением в районе села Еланцы. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- Не справился с управлением, внедорожник съехал в кювет и опрокинулся, - говорят инспекторы. – За рулем находился 43-летний мужчина, его госпитализировали.

Увы, 32-летний пассажир автомобиля умер до приезда медиков. Специалисты организовали всестороннюю проверку, во время которой установят все обстоятельства трагедии.

Напомним, что в Иркутской области продолжаются поиски 34-летней женщины, пропавшей в Шелеховском районе. Она пропала без вести 11 февраля 2023 года. Дома Евгению ждут двое детей - сыновья 12 и 14 лет - подробности здесь.

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