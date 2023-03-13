Движение по пересечению улиц Петрова и Глеба Успенского в Иркутске ограничено с 13 марта

Внимание, автомобилисты Иркутска! С 13 марта в Куйбышевском районе города будет перекрыто движение на одном из перекрестков. Об этом предупреждают в пресс-службе Иркутской энергосбытовой компании.

- Для проведения работ по вскрытию тепловой сети и ремонта потребуется ограничить движение транспорта на пересечении улиц Петрова и Глеба Успенского, - рассказали в соцсетях компании. - Оно будет действовать с 10:00 13 марта до 17:00 24 марта 2023 по центру перекрестка.

Место проведения ремонта отмечено в приложении «Яндекс Карты» в режиме «Пробки». Водителей просят заранее планировать свой маршрут заранее и быть особенно аккуратными на дорогах.

Напомним, утром 13 марта уровень пробок на дорогах Иркутска достиг 10 баллов. Причиной всему капризы погоды - ночью в городе выпал снег. Плюсом к этому добавляются ДТП. Яндекс сообщает об автоавариях на подъезде к Иркутному мосту и на Покровской развязке, также недалеко от моста – Иннокентьевского.