За устранение последствий снегопада в Иркутске взялись 60 единиц техники Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

МУП "Иркутскавтодор" направил более 60 единиц техники и около 120 рабочих для уборки последствий снегопада на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Снегопад прошел ранним утром 13 марта. После его окончания мы приступили к обработке противогололедными материалами. Параллельно приступили к очистке тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, - говорит директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Он обратил внимание, что уборку ведут в круглосуточном режиме. Проводится разметание магистральных и второстепенных улиц, вывоз снега. Не забывают и про уборку парков и скверов, очистку пешеходных дорожек и лестниц.

МУП «Служба эксплуатации мостов» проводит механизированную и ручную уборку на путепроводах и подходах к ним.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 25 машин столкнулись в 10 авариях утром 13 марта в Иркутске.