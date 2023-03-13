25 машин столкнулись в 10 авариях утром 13 марта в Иркутске. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

Ночью 13 марта в Иркутске выпал мокрый снег, а позже на дорогах образовалась гололедица. Такие нежданные осадки привели к серьезным проблемам в городе. Так, утром 13 марта столицу Приангарья "захватили" 10-балльные пробки. Кроме этого, за несколько часов произошло около 10 ДТП. Стоит отметить, что в некоторых авариях участвовали сразу несколько автомобилей. Всего повреждения получили 25 машин. Об этом сообщила Госавтоинспекция Иркутска.

- Большинство аварий оформляется посредством европротокола или при помощи аварийных комиссаров, - рассказали в ведомстве. - Однако большое количество незначительных столкновений способствуют образованию заторов и осложнению дорожной обстановки.

Сотрудники дорожной полиции просят не совершать резких маневров, выбирать безопасную скорость и расстояние. Также Госавтоинспекция призывает пешеходов и водителей быть внимательнее, осторожнее и соблюдать правила ПДД.