Стало известно, как изменились цены на продукты в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области подешевели восемь социально значимых продовольственных товаров. Такие данные приводит служба потребительского рынка и лицензирования региона.

-Так, среди подешевевших товаров морковь, которая упала в цене на 1,46%. Также стали дешевле молоко стерилизованное (-1,33%), крупа гречневая (-0,71%), молоко пастеризованное (-0,64%), свинина (-0,30%), масло подсолнечное (-0,13%), рыба мороженая (-0,13%), чай черный (-0,03%), - говорят в службе ведомства.

Интересно, что с 28 февраля по 6 марта из социально значимых продуктов, напротив, подорожали картофель (+2,37%), яблоки (+1,64%) и лук (+1,57%). В службе говорят, что это результат сезонного фактора.

По оценке Ростата, за 28 февраля по 6 марта индекс потребительских цен составил в целом по России 100,00%.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что жизненно важные грузы будут доставлены в Иркутскую область в кратчайшие сроки.