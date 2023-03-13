В Иркутской области осудят трех жителей за уклонение от уплаты налогов на 22 миллиона Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех местных жителей. Их обвиняют в уклонении от налогов на сумму более 22 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Следователи завершили расследование дела в отношении генерального директора, бенефициара и бухгалтера организации-поставщика стройматериалов. В течение 2018-2020 годов они вносили в документы фиктивные сведения о взаимоотношениях с подконтрольными им фирмами, - говорят в прокуратуре.

Также в ведомстве добавили, что на имущество обвиняемых наложили арест. Теперь дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что суд Москвы поддержал энергетиков из Иркутской области в деле о «сером» майнинге. Теперь виновница заплатит около 870 тысяч рублей штрафа.