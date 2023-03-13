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НовостиОбщество13 марта 2023 12:53

В Иркутской области осудят трех жителей за уклонение от уплаты налогов на 22 миллиона

Дело передали в Октябрьский суд
Елена СИНИЦА
В Иркутской области осудят трех жителей за уклонение от уплаты налогов на 22 миллиона

В Иркутской области осудят трех жителей за уклонение от уплаты налогов на 22 миллиона

Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех местных жителей. Их обвиняют в уклонении от налогов на сумму более 22 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Следователи завершили расследование дела в отношении генерального директора, бенефициара и бухгалтера организации-поставщика стройматериалов. В течение 2018-2020 годов они вносили в документы фиктивные сведения о взаимоотношениях с подконтрольными им фирмами, - говорят в прокуратуре.

Также в ведомстве добавили, что на имущество обвиняемых наложили арест. Теперь дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что суд Москвы поддержал энергетиков из Иркутской области в деле о «сером» майнинге. Теперь виновница заплатит около 870 тысяч рублей штрафа.