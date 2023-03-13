В Иркутске 14 и 15 марта можно бесплатно пройти тест на ВИЧ Фото: Олег УКЛАДОВ

14 и 15 марта в Иркутске проведут бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Проверка будет проводиться анонимно и бесплатно. Процедура займет не более 15 минут, - говорят в администрации.

Кроме этого, при желании вы можете обратиться за консультацией к специалисту, который вам расскажет о передаче и профилактике инфекции.

Если вы приняли решение поучаствовать в акции, то вы можете прийти 14 марта в 9.00-15.30 к парковке у ТЦ «Карамель», со стороны ул. Партизанская или 15 марта в 10.00-15.00 к парковке МУП «Центральный рынок», со стороны ул. Чехова.

Ранее "КП-Иркутск" рассказывала, что в Бурятии врачи спасли пенсионерку, которая впала в кому из-за ваты в ухе. Она жаловалась на головокружение, тошноту и выделения из левого уха. Сибирячка была уверена, что у нее отит, поэтому лечилась дома самостоятельно.