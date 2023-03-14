В Шелехове после капитального ремонта открылся детский сад «Солнышко». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Шелехове после капитального ремонта открылся детский сад №12 «Солнышко». В здании была проведена перепланировка, что позволило получить еще 85 дополнительных мест. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- В детсаду будут работать 13 групп для 325 детей, в том числе девять общеразвивающей направленности, две специализированные для ребят, имеющих особенности здоровья, а также две группы кратковременного пребывания, - рассказали специалисты. – Также в учреждении сформируют службу оказания помощи родителям с детьми до трех лет.

На проведение ремонта в рамках государственной программы «Развитие образования» было выделено больше 58 миллионов рублей.

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