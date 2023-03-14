783 млн руб выделили на детское пособие малообеспеченным семьям Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

783,04 миллионов рублей выделено из бюджета Иркутской области в 2023 году на предоставление ежеквартального детского пособия малообеспеченным семьям. Эта дополнительная мера соцподдержки в нашем регионе существует с 2008 года и предназначена для детей до 16 лет или еще не окончивших школу. При этом среднедушевой доход на всех членов семьи не должен превышать прожиточный минимум.

- Право на пособие на ребенка имеют родители, получающие пособие по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также обратившиеся за его назначением на ребенка, рожденного или усыновленного не позднее 31 декабря 2022 года, - рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

Стоит отметить, что с учетом индексации в текущем году размер социальной поддержки на одного ребенка в месяц для южных районов Иркутской области составляет 342,32 рубля, для северных районов - 370,85 рубля. Для матерей-одиночек эта сумма автоматически увеличивается в два раза. Для детей военных по призыву, а также чьи родители не платят алименты, пособие растет в полтора раза.

Напомним, после индексации на 1,055 региональный материнский капитал в Приангарье составляет 122 934,02 рубля. Его размер установлен с 1 января 2023 года. Эти средства семья может потратить на улучшение жилищных условий, рефинансирование ипотеки, проведение ремонта в квартире/доме, приобретение земельного участка для строительства, садоводства или огородничества, получения образования детьми, социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида, а также получения ежегодной денежной выплаты.

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