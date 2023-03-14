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НовостиОбщество14 марта 2023 3:21

783 млн руб выделили на детское пособие малообеспеченным семьям Иркутской области

Финансирование предусмотрено из бюджета региона
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
783 млн руб выделили на детское пособие малообеспеченным семьям Иркутской области

783 млн руб выделили на детское пособие малообеспеченным семьям Иркутской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

783,04 миллионов рублей выделено из бюджета Иркутской области в 2023 году на предоставление ежеквартального детского пособия малообеспеченным семьям. Эта дополнительная мера соцподдержки в нашем регионе существует с 2008 года и предназначена для детей до 16 лет или еще не окончивших школу. При этом среднедушевой доход на всех членов семьи не должен превышать прожиточный минимум.

- Право на пособие на ребенка имеют родители, получающие пособие по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также обратившиеся за его назначением на ребенка, рожденного или усыновленного не позднее 31 декабря 2022 года, - рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

Стоит отметить, что с учетом индексации в текущем году размер социальной поддержки на одного ребенка в месяц для южных районов Иркутской области составляет 342,32 рубля, для северных районов - 370,85 рубля. Для матерей-одиночек эта сумма автоматически увеличивается в два раза. Для детей военных по призыву, а также чьи родители не платят алименты, пособие растет в полтора раза.

Напомним, после индексации на 1,055 региональный материнский капитал в Приангарье составляет 122 934,02 рубля. Его размер установлен с 1 января 2023 года. Эти средства семья может потратить на улучшение жилищных условий, рефинансирование ипотеки, проведение ремонта в квартире/доме, приобретение земельного участка для строительства, садоводства или огородничества, получения образования детьми, социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида, а также получения ежегодной денежной выплаты.

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