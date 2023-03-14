В Иркутске впервые без разрезов прооперировали беременную женщину с тахикардией Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пациентку с непрекращающейся тахикардией экстренно доставили из Саянска бортом санавиации в Иркутск. Дело в том, что женщина находилась на 27-ой неделе беременности. Ее сердцебиение даже в расслабленном состоянии учащалось до 140-160 ударов в минуту. При этом медикаментозная антиаритмическая терапия будущей маме не помогала. Тогда было решено перевести ее в кардиологическое отделение Иркутской областной клинической больницы, где врачи впервые применили радиочастотную аблацию для лечения беременной женщины. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

- Суть радиочастотной аблации состоит в том, что вмешательство производится через небольшой прокол без разрезов и наркоза (миниинвазивно), а очаг аритмии разрушают при помощи высокочастотного тока 400-500 кГц», - рассказал заместитель главного врача по медицинской части ИОКБ Игорь Каретников.

Специалисты отмечают, что беременным подобные операции не проводят, поскольку используется рентгеноскопия. Хирургическое вмешательство выполняют после родов, если аритмия сохраняется. В случае жительницы Саянска, операция была жизненно необходима. Специалистам удалось свести облучение к минимуму, чтобы оно было безопасным для мамы и плода. В результате у сибирячки восстановился правильный ритм.

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