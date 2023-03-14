Международный фестиваль книжной культуры «КнигаМарт-2023» посетили свыше 3000 человек Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С 10 по 12 марта в Иркутске прошел фестиваль «КнигаМарт-2023». Его посетило более трех тысяч иркутян и гостей Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В мероприятиях фестиваля приняли участие 60 спикеров. Среди них писатели, поэты, издатели, критики. Специалисты приехали из разных уголков страны: Петербурга, Москвы, Красноярска, Барнаула, - говорят власти.

Фактически, основная часть фестиваля уже завершилась, но сами мероприятия продлятся до конца марта. Выездная программа состоится в Киренске и Усть-Куте.

За время фестиваля прошло 15 презентаций книг, 4 творческих вечера, лекция и квартирник с иркутскими поэтами, писателями и музыкантами.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что крупный промышленный комплекс по переработке отходов построят в Иркутской области. Мусоросортировочный завод с комплексом по утилизации ТКО появится в Ангарске.