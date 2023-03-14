Стало известно, состоится ли в Братске концерт Александра Розенбаума

После сообщений о своей госпитализации Александр Розенбаум отменил концерт в Братске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Исполнитель Александр Розенбаум отменил свой концерт в Братске. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

-Все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье!, - написал он, успокоив своих фанатов.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения, что 71-летнего музыканта госпитализировали во время гастролей в одну из больниц Красноярска. Причина - экстренная операция.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что международный фестиваль книжной культуры «КнигаМарт-2023» посетили свыше 3000 человек. В мероприятиях фестиваля приняли участие 60 спикеров. Среди них писатели, поэты, издатели, критики. Специалисты приехали из разных уголков страны: Петербурга, Москвы, Красноярска, Барнаула.