В Иркутской области мамы и папы смогут пройти бесплатный курс «Школы для родителей» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области организовали курсы для мам и пап. Курс связан с профилактикой эмоционального выгорания и с поддержкой молодых родителей. Занятия ведутся как вживую, так и в онлайн-формате. Об этом сообщили организаторы курса «Школы для родителей».

-Так, занятия начнутся уже 18 марта. Первое из них будет посвящено профилактике эмоционального выгорания мамы. Совместно с психологом участники курса разберутся, какие признаки у этого состояния и как из него выйти, - говорят организаторы.

Также в течение курса будут рассмотрены такие темы как сохранение баланса между мужем, детьми и работой, возникновение болезней у детей, навыки уверенного общения, важность иерархии и понимания своего места в семье.

Всего запланировано 10 занятий, не считая бонусных встреч. Также планируется, что для участников курса организуют чат для поддержки.