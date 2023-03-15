Каждая четвертая крупная организация Иркутской области стала убыточной в 2022 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Иркутскстата поделились данными о финансах организаций региона за 2022 год. В целом по Приангарью прибыль компаний достигла 435,2 млрд рублей, что на 7% больше показателей за 2021 год. Наибольшего результата, это 67% общего итога, удалось добиться добывающим предприятиям.

- Скромное увеличение связано, в основном, с действием санкций, вызвавших сложности сбыта продукции. Несмотря на это, в некоторых сферах деятельности данный показатель вырос многократно: предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа (в 1420 раз), транспортная обработка прочих грузов (71 раз), производство силовых кабелей (39), производство продуктов прямого восстановления железной руды и губчатого железа (в 14 раз), - рассказали иркутские статистики.

При этом общая сумма убытков за 12 месяцев составила 30,6 млрд рублей, то есть возросла в 3,9 раза. В работе гостиниц, кафе и ресторанов прибыль не регистрируется уже четыре года подряд. В 2022 году из крупных и средних организаций Иркутской области каждая четвертая была убыточной. Однако эти убытки перекрываются прибылью организаций, которые дали рентабельный результат.

Напомним, шесть рыбодобывающих предприятий региона заключили с минсельхозом Иркутской области договоры на пользование водными биоресурсами Богучанского водохранилища в 2023 году. Для компаний будет выделено 199,6 тонн плотвы, 119,6 тонн окуня, 9,65 тонн ельца, 14,38 тонн щуки. Открытие промышленного рыболовства позволит увеличить количество рыбы на рынке сельскохозяйственной продукции, даст возможность организовать новые рабочие места для людей.

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