Коронавирус за сутки подтвердился у 110 жителей Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 15 марта в Приангарье официально подтверждено 365 389 случаев новой коронавирусной инфекции. 110 из них зарегистрированы в минувшие сутки. Такие данные приводят в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

- С начала пандемии из-за коварной инфекции скончались 8897 жителей региона, при этом два летальных случая произошли накануне, - сообщают в ведомстве. - Также зафиксировано еще 977 случаев от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

Успешно справились с коронавирусом и выздоровели 360 043 человека.

Важно! Чтобы снизить риски заражения - надевайте маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь.

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