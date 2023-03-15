Рассказываем, кто получит дополнительные выплаты к 9 мая в Иркутске в 2023 году Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Дополнительные выплаты к 9 мая в Иркутске 2023 установили власти региона отдельным категориям граждан. Размер указанной меры поддержки составит 10 000 рублей. Право на нее имеют 272 человека, из них 230 - получают помощь как «дети войны». Об этом сообщают в пресс-службе министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области.

Выплаты к 9 мая в Иркутске 2023

– Такое решение мы приняли на последнем заседании оргкомитета «Победа», - рассказал губернатор Игорь Кобзев. - Проанализировали и выяснили, что не все граждане получают федеральные выплату к 9 Мая. Сегодня людей этих категорий и непосредственных участников войны в Иркутской области осталось не более четырех тысяч человек. Им нужно уделить самое пристальное внимание, проявить максимальную заботу о них.

Кому же будут назначены дополнительные выплаты к 9 мая в Иркутске 2023? В преддверии Дня Победы средства получат жители Приангарья, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя». Также поддержка теперь будет адресована бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Напомним, ранее “КП-Иркутск” выяснила, кому положены ежеквартальные пособия для малоимущих семей с детьми. В этом году в Иркутской области с учетом индексации на эти цели выделят 783,04 миллиона рублей. Рассказываем, как получить выплату на ребенка.