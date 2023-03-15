Как получить детские выплаты малообеспеченным семьям в Иркутской области в 2023 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В этом году в Иркутской области с учетом индексации выделят 783,04 миллиона рублей на ежеквартальные пособия для малоимущих семей с детьми. “КП-Иркутск” выяснила, кому положены эти выплаты и как их получить.

Пособие на ребенка из малообеспеченной семьи в Иркутской области 2023: кому положено

Детские выплаты предусмотрены для тех семей, в которых месячный доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума на момент, пока ребенку не исполнилось 16 лет (или 18, если он еще учится в школе). Деньги выплачиваются раз в квартал - то есть каждые четыре месяца. Такая мера поддержки в регионе действует с 2008 года.

- Право на пособие на ребенка имеют родители, получающие пособие по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также обратившиеся за его назначением на ребенка, рожденного или усыновленного не позднее 31 декабря 2022 года, - отметил министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов.

Размер пособия на ребенка из малообеспеченной семьи в Иркутской области 2023

Размер детского пособия для малообеспеченных семей в Иркутской области зависит от местоположения. Для южных регионов выплаты составляют 342,32 рубля в месяц, для северных районов – 370,85 рубля. В том случае, если ребенок воспитывается матерью-одиночкой, размер пособия увеличивается в два раза. Пособие для детей военнослужащих, находящихся по призыву и детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, увеличивается в полтора раза.

Сейчас по нацпроекту «Демография» в Иркутской области предоставляются восемь мер социальной поддержки семьям с детьми. Подробную информацию о видах предоставляемых пособий можно найти на сайте минсоцразвития Иркутской области.

Как малоимущим семьям получить пособие на ребенка в Иркутской области в 2023 году

Чтобы получать пособие на ребенка, родившегося или усыновленного до 2023 года, родителям необходимо обратиться в учреждение социальной защиты населения по месту жительства. Также заявление на денежные выплаты можно подать через МФЦ или портал “Госуслуги”.

В зависимости от того, какое пособие рассчитывает получить семья, ей могут потребоваться разные справки. При подаче заявления в любом случае понадобится справка о составе семьи; документ о доходах каждого члена семьи; свидетельства о рождении малолетних детей; трудовые книжки трудоспособных членов семьи; справки из центра занятости и другое.

После подачи заявления на получение детских пособий для малоимущих семей из Иркутской области срок рассмотрения и предоставления услуг составляет десять рабочих дней.

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