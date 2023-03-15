В Шелехове задержали мужчину, который поджег чужую квартиру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шелехове сотрудники полиции окончили расследование уголовного дела в отношении мужчины устроившего поджог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

-По данным следствия, в апреле прошлого года житель Шелехова находился в гостях у родственников бывшей сожительницы. Между ними возник конфликт, в итоге подозреваемый поджег расположенную в комнате мебель. Материальный ущерб от действий злоумышленника составил около 3,3 миллиона рублей, - говорят полицейские.

После мужчина решил скрыться от правоохранительных органов, его объявили в розыск. В феврале 2023 года оперативниками ОМВД России по Шелеховскому району фигурант был задержан.

В настоящий момент обвинительное заключение, утвержденное прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу.

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