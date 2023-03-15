В Братск доставили троллейбусы из Уфы и Вологды. Фото: администрация Братска

В Братск доставили два новых низкопольных троллейбуса «Авангард» и «Горожанин». Они приобретены по федеральному проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

-Эти автобусы доставили из Вологды и Уфы Сейчас с них смоют дорожную грязь, машины подготовят к приемке, - рассказали в администрации.

Поясняется, что в город привозят троллейбусы, работающие на газомоторном топливе. Три первых троллейбуса «Авангард» 9 марта вышли на улицы Братска. Власти говорят, что местные жители уже успели по достоинству оценить удобство этого транспорта.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что с 13 по 15 марта в Иркутске выпало 67% месячной нормы осадков. Дорожные службы работают в усиленном режиме. По данным синоптиков, за три дня высота покрова увеличилась на семь сантиметров.