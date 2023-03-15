С 13 по 15 марта в Иркутске выпало 67% месячной нормы осадков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В столице Приангарья все еще борются с последствиями мощного снегопада. С 13 по 15 марта в городе выпало 8 миллиметров осадков, что составляет 67% от месячной нормы. Дорожные службы работают в усиленном режиме. По данным синоптиков, за три дня высота покрова увеличилась на семь сантиметров. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Продолжаем круглосуточную уборку города. Ночью проведено разметание магистральных улиц с помощью комбинированных дорожных машин и распределение противогололедных материалов, - отметил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов. - Для очистки тротуаров применяем тракторные щетки. Основной объем работ по содержанию тротуаров, пешеходных переходов, остановок, заездных карманов и лестниц проводится вручную. Более 200 дорожных рабочих трудятся во всех районах города.

Напомним, в 2023 году детский сад № 116 в Иркутске ждет большой ремонт. В порядок приведут пищеблок. Этого не делали за 57 лет существования здания. На эти цели из городского бюджета выделили более 6 миллионов рублей. На средства закупят новое оборудование, установят современный комплекс, что поможет повысит качество питания и производительность.

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