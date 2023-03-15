Иркутское казачье общество отправится в зону СВО. Фото: пресс-служба Иркутского казачьего общества

Казаки Иркутского Иркутского, Енисейского и Сибирского войсковых казачьих обществ отправляются в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского войскового казачьего общества.

-Иркутские казаки-добровольцы уже отправились в учебный центр. Там их подготовят перед отправкой в зону СВО. Отряд получил гуманитарную помощь от правительства Иркутской области, предприятий региона, благотворительного фонда «Звезда» и неравнодушных граждан, - говорят в обществе.

В обществе добавили, что сейчас отдают свой долг Отчизне еще 180 казаков. В отряды вступают даже семьями - отцы и сыновья.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что каждая четвертая крупная организация Иркутской области стала убыточной в 2022 году. В работе гостиниц, кафе и ресторанов убытки регистрируют четыре года подряд. Скромное увеличение связано, в основном, с действием санкций, вызвавших сложности сбыта продукции.