В Иркутске разыскивают 49-летнюю Ольгу Андрюшкину Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшую Ольгу Андрюшкину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

-В отделение полиции обратился супруг женщины. Он рассказал, что она ушла из дома 13 февраля и пока не возвращалась, - говорят в МВД.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост около 168 см, среднего телосложения, волосы короткие темного цвета, глаза серые.

В тот день она была одета в темно-синюю куртку и джинсы, камусы оранжевого цвета.

Ранее сообщалось, что в Иркутске 53-летний житель лишился трех миллионов рублей. Он увидел в сети объявление о вложении денег в акции под высокий процент. После этого он перешел по ссылке и зарегистрировался. Потом ему позвонил неизвестный, рассказал, что является брокером.

Однако это не единственный случай даже за прошедшие сутки, 14 марта. По данным полиции, только за один день жители региона отдали мошенникам около 5 миллионов рублей.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефонам: 8 (3952) 79-38-37, 420-451, 213-981 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).