Хотели заработать, а потеряли миллионы: в Иркутской области вовсю орудуют мошенники Фото: Даниил ОПАРИН

За минувшие сутки, 14 марта, мошенники похитили более пяти миллионов рублей у жителей Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Например, в полицию обратился 53-летний житель. Он рассказал, что лишился трех миллионов рублей. Он увидел в сети объявление о вложении денег в акции под высокий процент, - говорят в полиции.

После этого он перешел по ссылке и зарегистрировался. Потом ему позвонил неизвестный, рассказал, что является брокером. Далее последовала легенда о крупном заработке на криптовалюте.

Поверив словам злоумышленника, пострадавший оформил на себя четыре кредита в банках, затем перевел всю сумму аферисту.

По такой же схеме обманули и 54-летнюю пенсионерку из Усолья-Сибирского. Она потеряла один миллион рублей.

Третий случай произошел в Усть-Илимске преступники похитили более 1,5 миллионов рублей. В этом случае пенсионерку убедили, что с ее карты пытаются украсть деньги, поэтому их нужно отправить на безопасные счета.