На трассе Р-258 Байкал 15 марта 2023 года затруднено движение. Фото: министерство транспорта Иркутской области

В среду, 15 марта, на участке федеральной автомобильной дороги Р-258 Байкал с 93 по 98 километр затруднено движение. Причина - выпадение большого количества снега. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта региона.

-Подрядчик уже приступил к расчистке и обработке проезжей части, помогает и эвакуационная техника, - говорят в ведомстве.

Сейчас на расчистку этой трассы также направили дополнительно две комбинированные дорожные машины к ещё имеющимся двум. Экипаж ГИБДД также на месте. В настоящее время интенсивность снегопада снизилась.

Сейчас министерство транспорта Иркутской области просит воздержаться от поездок по возможности.

Ранее стало известно, что с 13 по 15 марта в Иркутске выпало 67% месячной нормы осадков. Дорожные службы работают в усиленном режиме. По данным синоптиков, за три дня высота покрова увеличилась на семь сантиметров.