Иркутскую область посетил посол Индии Паван Капур Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в РФ Паван Капур провели рабочую встречу. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Хотелось бы усилить наше взаимодействие, в том числе за счет увеличения объемов взаимных поставок, и расширения товарной структуры двусторонней торговли. Уверен, что период введения антироссийских санкций и новых условий работы на мировом рынке является благоприятным для поиска новых ниш двустороннего сотрудничества, – сказал Игорь Кобзев.

Власти обращают внимание, что Индию и наш регион уже связывают деловые отношения. Например, в Индию экспортируются авиатехника и комплектующие. Также Иркутская область поставляет топливно-энергетические товары, продукцию химической промышленности, а также изделия из стали, меди, алюминия и черных металлов.

В то же время Индия поставляет продукты химической промышленности, вычислительной и радионавигационной техники, различное электрооборудование. Также есть поставки фармацевтического характера.

По итогам рабочей встречи было принято решение развивать международное сотрудничество, раскрыть потенциал в сфере реализации совместных проектов в части науки, образования и здравоохранения.