С 27 марта 2023 года в Иркутске пройдет «Неделя неформального образования» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 27 марта по 2 апреля в Иркутске пройдет «Неделя неформального образования», организованная администрацией города. Горожане смогут посетить свыше 600 занятий. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

-В числе мероприятий - старты, мастер-классы по рукоделию, шахматам, рисованию, компьютерному программированию, моделированию, танцам, психологические консультации, практикумы по развитию речи, квесты и квизы, - говорят власти.

В адрес администрации поступило более 90 заявок от организаторов мероприятий из Иркутска и Иркутского района.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что с 15 марта в Иркутске стартовал традиционный месячник защиты прав потребителей. Он проводится ежегодно.

Также стало известно, что в иркутском детском саду № 116 капитально отремонтируют пищеблок.