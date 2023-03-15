В иркутском детском саду № 116 капитально отремонтируют пищеблок Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В этом году детский сад № 116 в Иркутске ждет большой ремонт. В порядок приведут пищеблок. Этого не делали за 57 лет существования здания. На эти цели из городского бюджета выделили более 6 миллионов рублей. На средства закупят новое оборудование, установят современный комплекс, что поможет повысит качество питания и производительность. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Согласно проектно-сметной документации в пищеблоке полностью заменят электропроводку, произведут монтаж внутренних сетей водоснабжения, вентиляции и канализации. Помещение будет расширено. В нем покрасят стены и потолки, приведут в порядок напольное покрытие, - рассказали в мэрии.

К слову, в 2023 году запланированы капитальные и текущие ремонты более чем в 90 школах и детских садах Иркутска. Основную часть работ проведут во время летних каникул.

Напомним, 13 марта в аварию попал единственный в городе современный троллейбус "Адмирал". Теперь планируется проведение ремонтных работ. Есть небольшие повреждения передней части корпуса троллейбуса. Их устранят на базе предприятия "Иркутсгортранс". Лобовое стекло будет заменено на новое. Затем транспорт вновь вернется на линию.