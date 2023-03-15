В Иркутске стартовал месячник защиты прав потребителей Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

С 15 марта в Иркутске стартовал традиционный месячник защиты прав потребителей. Он проводится ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-По горячей линии иркутяне до 14 апреля могут оставить жалобу на некачественный товар или недобросовестно оказанную услугу, получить консультацию специалистов, - говорят в администрации.

Как отмечает начальник департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию Анна Дудкевич, часто жители не знают, как защитить свои права в конфликтных ситуациях с продавцами, предпринимателями, производителями товаров. Специалисты департамента подскажут, как правильно действовать. Также по каждому из фактов проведут проверку.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что за минувшие сутки, 14 марта, мошенники похитили более пяти миллионов рублей у жителей Иркутской области.

Телефон горячей линии: 52-02-09, 52-02-10, 52-02-11. Звонки принимаются по будням с 09:00 до 18:00.