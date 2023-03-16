Игорь Кобзев сопроводил гуманитарный груз в зону СВО для военнослужащих Иркутской области

Губернатор хочет лично пообщаться с участниками спецоперации из Приангарья Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Доставку автомобильной техники, снаряжения и посылки родных и близких в зону СВО для военнослужащих из Иркутской области проконтролировал губернатор региона Игорь Кобзев. Сейчас он находится в зоне проведения специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

- Передавая письма, предметы первой необходимости нашим ребятам, понимаем, насколько это важно для них, весточка из дома поднимает боевой дух, - отметил губернатор.

Главное целью поездки главы области в зону СВО это желание лично пообщаться с нашими земляками – узнать об их нуждах, а также морально поддержать.

Напомним, накануне в Иркутской области сообщили о том, что к 9 мая ввели дополнительную выплату для отдельных категорий граждан. Размер выплаты – 10 тысяч рублей. Получат ее в регионе больше 270 человек. Расскажем, кто получит выплату ко Дню Победы в Великой Отечественной войне - подробности.

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