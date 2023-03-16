Газификацию и электроснабжение Иркутской области обсудили с Владимиром Путиным
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во время совещания по развитии дальневосточных регионов с президентом России Владимиром Путиным был обсужден в том числе и ряд вопросов, касающихся Иркутской области. Обсуждали ситуацию с газификацией и электроснабжением Приангарья. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе правительства региона.
- Вице-премьер Александр Новак сообщил, что при реализации проекта «Сила Сибири – 2» рассматривается два варианта газификации Северобайкальска и Байкальска, - отметили в правительстве Иркутской области. - Поставлять топливо в эти территории сможет СПГ- завод, который планируется построить рядом с Ковыктой.
Рассматриваются также альтернативные решения. Отмечается, что появление газа в Байкальске позволит заменить существующий теплоисточник на более экономичный и экологичный, что вполне соответствует поставленной Владимиром Путиным задаче – развитие города в рамках современных экологических стандартов.
Напомним, что губернатор Приангарья Игорь Кобзев сейчас находится в зоне СВО. Он сопроводил туда гуманитарный груз и хочет лично пообщаться с военнослужащими из Иркутской области.
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