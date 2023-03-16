Рейды по выявлению нелегальных мигрантов проходят в Иркутской области Фото: Виктория МИНАЕВА

Операция «Нелегальный мигрант» продлится в Приангарье до 17 марта. За это время в регионе проведут ряд рейдов по выявлению нарушителей миграционного законодательства России. За первые два дня мероприятий из ста проверенных иностранцев 10 пребывали в стране с нарушениями, еще девять работали без разрешительных документов. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Пятерых человек могут выдворить из страны после решения суда. Еще двое ответят за подделку документов, возбуждены дела по статье 327 УК РФ.

- Рейды организованы вместе с оперативниками из Управления уголовного розыска, Центра по противодействию экстремизму и оперативниками УФСБ России по Иркутской области при содействии ОМОН Управления Росгвардии Иркутской области, - пояснили в полиции.

Напомним, накануне в МВД регона рассказали, как инспекторы ДПС во время патрулирования задержали подозреваемых в похищении дорогостоящего смартфона у 21-летнего доставщика еды.