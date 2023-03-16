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НовостиПроисшествия16 марта 2023 7:59

Подозреваемый в краже смартфона из салона сотовой связи задержан в Свирске

Полиция в кратчайшие сроки задержала сибиряка в Свирске
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Полиция в кратчайшие сроки задержала подозреваемого вора в Свирске.

Полиция в кратчайшие сроки задержала подозреваемого вора в Свирске.

Фото: Даниил ОПАРИН

Подозреваемый в краже телефона задержан в Свирске. Пару дней назад в один из салонов связи пришел сибиряк, который рассказал консультанту, что хочет купить телефон. Местный житель взял в руки смартфон, чтобы «проверить» функционал аппарата. Но через несколько минут не было ни телефона, ни мужчины. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

- В дежурную часть отдела полиции №1 города Свирска поступило заявление от сотрудницы торгового объекта, - рассказали в ведомстве. - Оперативники в кратчайшие сроки задержали мужчину похитившего телефон.

Ранее в Иркутске объявился еще один вор, который украл 86 плиток шоколада в Иркутске. 26-летнего сладкоежку попытался задержать охранник, но получил струю перцового баллончика. После этого злоумышленник сбежал разбросав сладости на улице.