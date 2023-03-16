В Бодайбо 16 марта 2023 года произошло землетрясение. Фото: телеграм-канал "Землетрясения Забайкальского края"

Наверное, новости про землетрясения жителей Иркутской области уже не удивляют. Все-таки, подобные новости - совсем не редкость. Вот и в четверг, 16 марта, без таких новостей от сейсмологов не обошлось.

-Зарегистрировано землетрясение в координатах 56.38 с.ш. 114.23 в.д., - говорят сейсмологи в телеграм-канале "Землетрясения в Забайкальском регионе".

По данным специалистов, все произошло 16 марта в 06:43:33 по Гринвичу - отстает от иркутского времени на восемь часов

Энергетический класс: 11.1, интенсивность в Бодайбо достигла 3-4 балла.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Усть-Илимске пожарные спасли 32 человека из горящей многоэтажки ночью 16 марта. Специалисты считают, что пламя вспыхнуло в результате поджога. На то, чтобы потушить сам пожар у спасателей ушло всего несколько минут, говорят специалисты.