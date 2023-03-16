Губернатор Иркутской области Кобзев встретился с бойцами СВО

Губернатор Иркутской области Кобзеев встретился с бойцами СВО Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев находится в зоне проведения специальной военной операции. Там он встретился с военнослужащими из нашего региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

-Побеседовал с командованием и услышал только положительные отзывы - наших бойцов хвалят. Настоящие мужчины, надежные, крепкие. Несмотря на непростую ситуацию увидел в глаза парней спокойствие и уверенность, - прокомментировал Кобзеев.

Кроме этого, в ходе встречи военнослужащие были награждены. Кобзев отметил, что уверен в том, что это не последние награды для иркутских бойцов.

Помимо этого, глава области приехал в госпиталь, где лечат одного из иркутских военнослужащих.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что рейды по выявлению нелегальных мигрантов проходят в Иркутской области. За два дня проверок найдены уже десять нарушителей.