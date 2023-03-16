В Братске бывшего полицейского и его посредника осудили за взятки Фото: Даниил ОПАРИН

В Братске 45-летнего бывшего сотрудника полиции и его 37-летнего посредника осудили за взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

-Бывший старший инспектор при посредничестве своего знакомого получил взятку от виновника ДТП. Деньги давались за способствование в решении вопроса. Размер взятки составил 100 тысяч рублей - ее разделили соучастники поровну, - говорят в полиции.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Теперь получатель взятки отправится на 2,5 года в исправительную колонию общего режима, со штрафом в 250 тысяч рублей, с лишением специального звания и права занимать должности в правоохранительных органов на срок 2 года, а посреднику во взяточничестве суд назначил штраф в размере 450 тысяч рублей.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что подозреваемый в краже смартфона из салона сотовой связи задержан в Свирске.