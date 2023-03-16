В 2024 году капремонт центра помощи детям Куйтунского района Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Капремонт центра помощи детям Куйтунского района проведут в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

-Сейчас в центре находятся 33 ребенка, большинство из них - с интеллектуальными нарушениями, - рассказала исполняющая обязанности директора центра Альбина Николаенко.

Депутаты парламента осмотрели корпус, построенный еще в 1960-ых. Несколько лет назад отремонтировали крышу, систему отопления, заменили окна в жилых комнатах.

Теперь же помещению требуется выравнивание стен, замена полов, окон и дверей, ремонт фасада. Деньги на эти цели выделят в 2024 году.

В будущем руководство учреждения хочет построить новое здание жилого корпуса, а существующее полностью занять кабинетами педагогов, психолога, творческими комнатами.

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