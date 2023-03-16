Байкер-Чебурашка посетил детский дом в Чите. Фото: ЗРТК

У руля - герой мультипликации Чебурашка. Да-да, именно он на байке проделал путь из Петербурга в Читу. Он решил порадовать детей, которые оказались без родителей. РТК "Забайкалье" рассказывает, кто же скрывается за маской персонажа.

-Дети – наше всё, у меня трое сыновей, и я тоже с ними хожу в детские дома, особенно сейчас с маленьким, ему 11 лет, и не всем в этой жизни везёт, но мы должны сделать так, чтобы они не чувствовали себя за нашим социумом, за чертой того, когда их не принимают, - рассказывает тот самый мото-путешественник Олег Капкаев.

Олегу удалось задать целый тренд - теперь к нему хотят присоединиться байкеры с разных уголков страны. Следующая остановка Чебурашки – Сковородино. И так до берегов Тихого океана.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что парализованный житель Читы изготавливает приспособления для беспилотников.