В Иркутском районе состоялся первый форум отцов. Фото предоставлены пресс-службой Администрации Иркутского района.

В администрации Иркутского района 16 марта состоялся первый районный форум отцов. В нем приняли участие представители совета отцов Иркутского района, активисты ассоциации совета отцов Иркутской области, председатели советов отцов из разных муниципальных образований региона, члены районной Общественной палаты. Всего более 50 человек.

- Рад приветствовать вас на первом форуме отцов Иркутского района! Сегодня здесь собрались мужчины разных возрастов и профессий, многодетные отцы и отцы, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Все вы – достойные примеры для своих детей. Благодарю за неравнодушие и стремление развиваться, - приветствовал участников Мэр Иркутского района Леонид Фролов.

Вопросы отцовства, сохранение традиционных семейных ценностей, воспитание подростков стали главными темами форума. Своим опытом работы поделились председатели советов отцов из Ангарска, Иркутска, Свирска, Усольского и Нижнеилимского районов.

Об итогах работы в 2022 году рассказал председатель совета отцов Иркутского района Иван Потакуев.

- В основном мы работаем с подростками, так как эта категория детей наиболее уязвима. Сейчас мы видим, что в соцсетях и мессенжерах распространяются негативные молодежные идеологии, популяризируется употребление психоактивных веществ, искажаются семейные ценности. Считаю, что совет отцов должен формировать позитивные цели, показывать привлекательный образ будущего, - рассказал он. – Для этого мы начали активно сотрудничать со школами. Нам удалось провести более 50 занятий со школьниками, организовать несколько походов и спортивных мероприятий.

Также Иван Потакуев подчеркнул, что одной из задач совета отцов является регистрация организации как юридического лица для дальнейшего участия в грантовых конкурсах, а также создание советов отцов во всех муниципалитетах Иркутского района.

По итогам форума была принята резолюция. В дальнейшем совет отцов Иркутского района планирует реализовать комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни детей и подростков, военно-патриотическое воспитание и профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

Кроме того, в ходе форума участники поделились опытом воспитания своих детей.

Например, член районного совета отцов Евгения Симоненко из Смоленщины, рассказал, что для него ребенок является мотиватором для развития.

- Мы с супругой воспитываем шестилетнего сына с особенностями развития. Пришли в спортивный зал села Смоленщина, где нас очень тепло приняли. Здесь сын начал развиваться, дружить, общаться со сверстниками, а я поправил свою физическую форму и похудел на 10 килограмм. Благодаря сыну я сам становлюсь лучше, - сказал он.

По мнению жителя деревни Сосновый Бор Алексея Кудрявцева, с детьми нужно обязательно заниматься чем-то интересным, созидательным. Тогда все барьеры, разделяющие поколения, исчезнут.

- Мы с женой воспитываем троих детей. Сыну исполнилось 14 лет, старшей дочери - семь, а самой младшей всего годик. С удовольствием помогаю делать уроки или мастерить поделку на конкурс. Это время, проведенное за учебой или творчеством, очень объединяет, - рассказал Алексей.