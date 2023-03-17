В Заларинском районе простились с погибшим на СВО Михаилом Поздняковым. Фото: пресс-служба администрации МО "Заларинский район"

13 марта в деревне Тагна Заларинского района простились с погибшим на СВО военнослужащим Михаилом Поздняковым. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Заларинский район" в своих социальных сетях.

-Михаил был призван 29 сентября в рамках частичной мобилизации. Он погиб 2 марта, - говорят власти.

Со слов родных и близких, Михаил был добрым, отзывчивым, справедливым человеком. Он окончил девять классов в Тагнинской школе . Именно в родной школе и прошло прощание с Михаилом.

Его запомнили как настоящего героя Родины. Он был посмертно награжден орденом мужества.

Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области утвержден порядок выплат семьям участников СВО, родившим ребенка. Выплату могут получить все семьи участников СВО, где ребенок родился начиная с 24 февраля 2022 года.