В Слюдянском районе на трассе "Байкал" большегруз насмерть сбил ребенка Фото: ИВАНОВА Диана

Прокуратура Слюдянского района проверяет информацию о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

-Все случилось 17 марта вечером на федеральной трассе "Байкал". По предварительной информации, около Байкальске водитель большегруза сбил 10-летнего ребенка, который переходил проезжую часть, - пишет прокуратура.

Как итог, ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Причины и условия произошедшего устанавливаются.

Прокуратура даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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