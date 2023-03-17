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НовостиПроисшествия17 марта 2023 14:26

В Слюдянском районе на трассе "Байкал" большегруз насмерть сбил ребенка

Происшествие случилось 17 марта
Елена СИНИЦА
В Слюдянском районе на трассе "Байкал" большегруз насмерть сбил ребенка

В Слюдянском районе на трассе "Байкал" большегруз насмерть сбил ребенка

Фото: ИВАНОВА Диана

Прокуратура Слюдянского района проверяет информацию о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

-Все случилось 17 марта вечером на федеральной трассе "Байкал". По предварительной информации, около Байкальске водитель большегруза сбил 10-летнего ребенка, который переходил проезжую часть, - пишет прокуратура.

Как итог, ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Причины и условия произошедшего устанавливаются.

Прокуратура даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Ангарске прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в приюте для бездомных.