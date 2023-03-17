В Березовом Иркутского района 17 марта жители остались без света Фото: Иван МАКЕЕВ

Что ж, новости про отключение электричества - уже привычная история. Однако одно дело, когда предупредили об этом жителей заранее, другое - когда все случилось неожиданно. Очевидцы рассказали "КП-Иркутск", что произошло отключение света в Березовом 17 марта.

Отключение света в Березовом 17 марта

На данный момент достоверно неизвестно, почему произошло отключение света в Березовом 17 марта. Однако у жителей есть догадки: снесен столб с электричеством или взорвался фонарь.

В энергоснабжающей организации на данный момент никак не прокомментировали отключение света в Березовом 17 марта.

В управляющей компании жителям сообщили, что уже отправили аварийную бригаду для выяснения причин, почему произошло отключение света в Березовом 17 марта.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Слюдянском районе на трассе "Байкал" большегруз насмерть сбил ребенка.